Головна військова прокуратура отримала копію заяви Януковича з проханням ввести війська РФ в Україну

Фотокопію заяви надав секретаріат ООН.

Слідство отримало беззаперечні документальні докази державної зради Януковича Андрій Товстиженко, DT.UA

Секретаріат ООН надав українській стороні фотокопію заяви екс-президента України Віктора Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська РФ на територію України.

"Головна військова прокуратура отримал через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреноі офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Украіну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна", - написав генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці в Facebook.

Луценко зазначив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.

"Слідством військовоі прокуратури отримано беззаперечні документальні докази держзради Януковича. Дозвіл на оприлюднення мною даних досудового слідства отримано від старшого прокурора у провадженні про держзраду Януковича", - додав генпрокурор.

Раніше Матіос заявив, що Генеральна прокуратура планує передати до суду обвинувальний акт у кримінальній справі про госудаственной зраду екс-президента Віктора Януковича у січні.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича, а через два тижні - оголосив перерву на невизначений термін у розгляді клопотання про проведення заочного розслідування щодо Януковича.