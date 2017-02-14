Генштаб ЗСУ показав відео бригадних навчань з резервістами в Чернігівській області

За задумом навчань, противник перетнув державний кордон та розвиває наступ у напрямку Києва.
Як повідомив заступник командувача оперативного командування "Схід" Ігор Палагнюк, за задумом навчань, противник перетнув держкордон і розвиває наступ у напрямку Києва.
"Сценарію ніякого немає. Особовий склад готовий виконувати завдання і реагувати на будь-яку ввідну, яка буде надходити від старшого начальства", – зазначив він.
Напередодні начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що в 2017 році до бригадних навчань ЗСУ залучать близько 80 тисяч резервістів, їх число таким чином подвоять порівняно з 2016 роком.DT.UA