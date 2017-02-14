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Генштаб ЗСУ показав відео бригадних навчань з резервістами в Чернігівській області

14 лютого в 16:06

За задумом навчань, противник перетнув державний кордон та розвиває наступ у напрямку Києва.

ВСУ
У Чернігівській області відбуваються бригадні навчання ЗСУ з резервістами
Istagram/armed_forces_ua
В районі населеного пункту Гончарівське Чернігівської області почалися бригадні навчання із залученням тисячі резервістів першої черги. Відео з місця подій оприлюднено Управлінням зв'язків з громадськістю ЗСУ.

Як повідомив заступник командувача оперативного командування "Схід" Ігор Палагнюк, за задумом навчань, противник перетнув держкордон і розвиває наступ у напрямку Києва.

"Сценарію ніякого немає. Особовий склад готовий виконувати завдання і реагувати на будь-яку ввідну, яка буде надходити від старшого начальства", – зазначив він.

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Напередодні начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що в 2017 році до бригадних навчань ЗСУ залучать близько 80 тисяч резервістів, їх число таким чином подвоять порівняно з 2016 роком.

За матеріалами: DT.UA
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