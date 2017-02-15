Генпрокуратура завершила підготовку угоди екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацуби зі слідством

Екс-чиновник, звинувачений у привласненні 450 млн грн, відшкодував завдані державі збитки.

Кацуба дасть свідчення на тих, хто завдав державі збитків на 1,5 млрд грн

Генпрокуратура завершила роботу щодо укладенняз екс-заступником глави "Нафтогазу України" Олександром Кацубою, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Вчора завершилася робота з паном Кацубою, який написав на мене заяву про бажання укласти угоду, дати свідчення на тих, хто завдав збитків державі при функціонуванні підприємства "Україна 2020", 1,5 млрд збитків, і з нафтовими вишками в Чорному морі. Докази дуже резонансні. Ми почекаємо, поки угода буде затверджено судом і вступить в повну силу, тоді будуть деталі", – цитує "112 Україна" заяву Луценка на прес-конференції 15 лютого.

Генпрокурор розповів, що ввечері 14 лютого Кацуба сплатив останні кошти у розмірі до 100 млн грн, що стане передумовою до розгляду судом угоди про визнання його винним і визначення відповідного запобіжного заходу.

Нагадаємо, 21 жовтня Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно колишнього заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби.

З жовтня 2015 до січня 2016 року Кацуба був у розшуку, правоохоронці затримали його 17 червня.Наступного дня Голосіївський суд заарештував екс-заступник голови "Нафтогазу" на 60 днів з можливістю внесення 450 мільйонів гривень застави.

Затриманому інкримінують вчинення злочинів, передбачених статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Кацубу підозрюють у причетності до присвоєння 449,9 мільйонів гривень, що належать "Нафтогазу".