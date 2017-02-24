Генпрокуратура допитує Артеменка в якості свідка

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Розпочатий сьогодні допит народного депутата призупинено до понеділка.

У ГПУ поки не хочуть говорити про будь-яку підозру для Артеменка Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутат Українидає свідчення в ГПУ як свідок, його допит продовжиться наступного тижня, повідомив прокурор ГПУ Микола Мерет на брифінгу 24 лютого.

"Він дає свідчення, з адвокатом прийшов. Допит не було завершено, його зупинено до понеділка після обіду. Прокуратура не подавала жодних документів для заборони виїзд з країни на даний момент. Він допитується в якості свідка. Кримінальне провадження розпочато за статтею 111 КК. Про ту чи іншу підозру ще ніхто не говорить, ще перевіряється наявна інформація. Перевіряється також інформація про зустріч Артеменка з юристами Трампа", - цитує його слова "112 Україна".

Мерет, при цьому, відмовився повідомляти про суть допиту, але пообіцяв, що надалі буде прийнято рішення, про яке стане відомо ЗМІ.

"Рішення, це залежить від того, які докази будуть зібрані під час досудового розслідування", - уклав він.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

наступного дня, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно Артеменека порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що до Верховної Ради України буде внесене подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.