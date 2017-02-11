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ФСБ анонімно з'ясовує ставлення жителів Донбасу до Захарченка

11 лютого в 15:15

Після ліквідації Гіві і Мотороли настав час дізнатися, що саме жителі Донбасу думають про Захарченка.

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ФСБ вирішила дізнатися, що мешканці ОРДО думають про Захарченка і його методи
vk/zaharcgenko_official
ФСБ Росії здійснює анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до глави угрупування "ДНР" Олександра Захарченка та його методів управлінської діяльності.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, опитування проводиться під виглядом представників місцевих ЗМІ.

За даними розвідки, на території Росії активізовано роботу вербувальних центрів т.зв. "добровольців" для подальшого направлення до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. Відібраний особовий склад відправляється до пунктів збору у Ростовській області з метою їх підготовки та розподілу. Пріоритет надається тим, які вже мають досвід бойових дій, у т.ч. в Сирії.

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Нагадаємо, що 8 лютого в Донецьку був ліквідований голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як Гіві. Приміщення, де знаходився бойовик вразили з вогнемету "Джміль".

16 жовтня 2016 року був ліквідований один з бойовиків терористичного угруповання "ДНР" громадянин РФ Арсеній Павлов, більш відомий як Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Донецьк Росія Захарченко ДНР
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