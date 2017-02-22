Фірташ скоро вийде під заставу – ЗМІ

Захист також знайшов формулу апеляції в Австрії на вчорашнє рішення суду.

Фірташа можуть скоро відпустити під заставу

"Днями Фірташ вийде під нову заставу щодо іспанської справі", – сказав представник бізнесмена в коментарі виданню.

При цьому в його оточенні впевнені, що Фірташ не буде екстрадований до США: "нікуди він не поїде: захист знайшов формулу апеляції в Австрії на вчорашнє рішення".

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.