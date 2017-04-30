Екіпаж українського танкера постав перед судом у Лівії

Лівійські власті підозрюють екіпаж "Рути" в контрабанді нафтопродуктів.

Український танкер "Рута" заарештували в Лівії

Українські громадяни – члени екіпажупостали перед судом у Тріполі за підозрою в контрабанді нафтопродуктів, передає Al Jazeera

Як повідомив представник лівійських ВМС Аюб Кассем, лівійська влада затрималп екіпажі танкерів "Рута" і "Старк", серед яких – 14 українців, чотири громадян Туреччини і один громадянин Грузії. "Рута" була під українським прапором, а "Старк" - під конголезьким.

Кассем стверджує, що судна супроводжувала охорона на човнах, члени екіпажу танкерів були добре озброєні і чинили опір при затриманні.

Напередодні лівійські військово-морські сили захопили два судна, підозрюваних у контрабанді нафти, - український танкер "Рута" і судно "Старк" під прапором однієї з африканських держав.

ВМС змогли захопити кораблі після попереджувального вогню в їх бік. "Зіткнення тривали три години, але два танкери були успішно вилучені", - сказав прес-секретар лівійських військово-морських сил Айуб Кассем. Інцидент стався в районі Сіді-Саїда на захід від Тріполі. Кассем не повідомив про будь-які жертви, також він не повідомив про те, що сталося з екіпажем суден і громадянами яких країн вони є.