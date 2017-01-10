У СБУ вказали на некоректність списків Савченко

Грицак провів нараду у зв'язку з публікацією списків полонених.

У списках Савченко полоненими значаться зниклі безвісти та загиблі бійці Василь Артюшенко, DT.UA

Списки заручників терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", оприлюднені народним депутатом, є некоректними, повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"У цьому списку є безвісти зниклі хлопці. Навіть загиблі. Крім того, є ті, хто вже звільнені", – пояснив Тандем у коментарі "Українській правді" увечері у вівторок, 10 січня.

Зокрема, у списках Савченко немає вченого Ігоря Козловського, якого терористи взяли в заручники у січні 2016 року.

Тандіт зазначив, що публікація списків є порушенням українського законодавства про захист персональних даних та про боротьбу із террризом. За словами радника голови СБУ, оприлюднення цієї інформації може загрожувати життю заручників. Крім того, їхні родичі можуть стати жертвами шахраїв, які можуть виманювати гроші в обмін на обіцянки надати інформацію або допомогти у звільненні.

"Як публікація цих списків допоможе звільнення заручників?! Ефективні переговори завжди проводилися без публічності", – зазначив Тандіт, додавши, що напередодні він спілкувався із Савченко і намагався відрадити її від публікації списків.

У вівторок глава СБУ провів нараду у зв'язку з публікацією Савченко списків, присвячену їх аналізу, зіставлення з офицальными даними та мінімізації негативних наслідків оприлюднення цієї інформації для процесу обміну.

Нагадаємо, 10 січня, народний депутат Надія Савченко, всупереч рекомендаціям СБУ, опублікувала списки полонених і зниклих без вести в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукується 494 безвісти зниклих.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Як повідомлялося, 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Раніше Надія Савченко дала свідчення Службі безпеки України з приводу своїх поїздок в окуповані райони Донецької і Луганської областей.

У СБУ стверджують, що Савченко не координувала свої дії з ними. Однак, як стало відомо DT.UA, Надія Савченко зустрічалася з радником голови СБУ Юрієм Тандітом напередодні та після своєї зустрічі з ватажками "ДНР/ЛНР". У переговорах з бойовиками також брав участь близький до Віктора Медведчука керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.