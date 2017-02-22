Два прокурора і один поліцейський попалися на хабарах

На хабарах затримали прокурорів з Київщини і Рівненщини. У Житомирські області попався поліцейський.

Україньскі прокурори вже беруть хабарі в національній валюті Сайт Генеральной прокуратуры

Генінспекція Генпрокуратури задокументувала начальника відділу прокуратури Київщини та прокурора Рівненщини, які в змові вимагали у підприємця 130 тис грн за закриття справи, повідомив генеральний прокурор

"Сьогодні ж під час одержання хабара в розмірі 10000 грн слідчими житомирської прокуратури спільно з УВБ затримано заступника начальника хорошівського райвідділу поліції", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його даними всі справи реалізовані завдяки співпраці з громадянами.

У травні 2016 року новопризначений генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про намір змінити місцевих прокурорів на юристів без досвіду роботи в органах. "Кожна вакансія буде заповнюватися людьми, які пройдуть конкурс, здадуть тести, але з великою акцентацією на допуск зовнішніх кандидатів... Хочу, щоб саме там створилася нова корпоративна культура, яка припинить розглядати людину або бізнес, як об'єкт наживи", - повідомив він.