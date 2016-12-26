Добровольці підрозділу "Равлик" отримали у маріупольському суді умовні терміни

Суд зняв з українських партизанів звинувачення у розбої та незаконному зберіганні зброї.

Добровольцям "Равлика" дали умовні терміни Ольга Кононенко, ZN.UA

Іллічівський райсуд Маріуполя засудив добровольців групи "Равлик" до двох років позбавлення волі умовно, знявши з українських партизанів звинувачення в незаконному позбавленні волі, розбої та незаконному зберіганні зброї.

Як повідомив DT.UA адвокат Дмитро Коробко, який представляв у суді інтереси одного з членів "Равлика" Богдана Чабана, суд визнав бійців винними за статтею 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень". Він також повідомив, що стороною захисту вирок, найімовірніше, оскаржуватися не буде, оскільки є досить м'яким. "Враховуючи, що вони виправдані зf більш тяжкими статтями (розбій, зберігання зброї і так далі), я схиляючись до того, щоб не оскаржувати (вирок)", – повідомив Дмитро Коробко.

Він також розповів, що в травні 2015 року поліція затримала дев'ятьох бійців-добровольців нібито при спробі захоплення одного з агропідприємств Донецької області. За його словами, волонтери перевіряли інформацію про перебування на території підприємства сепаратистів. Прибувши на місце, без застосування фізичної сили вони затримали охоронців об'єкта і виявили в приміщеннях охорони масу зброї і російської символіки, після чого викликали міліцію. Разом з міліцією, за словами адвоката, на місце несподівано прибули співробітники безлічі різних силових відомств, зокрема – СБУ та військової прокуратури. "В результаті, цим вірогідним сепаратистам взагалі нічого не зробили, їх просто відпустили, а хлопців відразу всіх затримали, причому так: без протоколу покидали в машини і відвезли", – зазначив адвокат.

Коробко вказує, що рішення про затримання бійців "Равлика" приймалося начальником Волноваського управління міліції Ігорем Небабою, що особисто прибув на місце події. "Як тільки він приїхав, сталась така дивна подія. За його наказом міліція тоді фактично вирішила, що ось "цих", які були зі зброєю і російським прапором, потрібно відпустити, а людей, які затримали сепаратистів – навпаки, заарештувати і відправити до в'язниці. Тобто начальник РВВС Небаба якимось чином на все це впливав", – уклав він.

З тих пір і до сьогоднішнього дня стосовно затриманих тривав судовий розгляд. Підзахисного Коробко Богдана Чабана і ще кількох фігурантів справи вдалося звільнити з-під варти на поруки народних депутатів.

Затримання групи "Равлик" спричинило істотний резонанс у ЗМІ. Ряд громадських активістів з Донецька та Маріуполя, а також волонтери, які тривалий час співпрацюють з ними, стверджують, що бійців загону знають у всьому секторі "М" (на маріупольському напрямку), так як вони давно знаходяться на тих позиціях.

У червні минулого року активісти, що виступали за їхнє звільнення, повідомляли, що группа "Равлик" часто співпрацювала з МВС та СБУ, координувала свої дії з силовими структурами. 8 травня партизани разом з іншою групою затримали на агрофермі в селі Євгенівка групу з п'яти осіб, вилучили у них зброю, вибухівку і викликали міліцію. Однак у міліції добровольців звинуватили у викраденні 79 тисяч гривень, у розбійному нападі на агроферму і незаконному зберіганні зброї. Активісти переконані, що справу проти добровольців сфабриковано.

Читайте історію одного з учасників групи "Равлик", донецького підприємця Богдана Чабана у спецпроекті DT.UA "Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО. Дніпро".