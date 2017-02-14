Доба в зоні АТО обійшлася без втрат

Один український військовий отримав поранення.

В зоні АТО один український військовий отримав поранення Прес-центр АТО/Facebook

Протягом минулої доби жоден український військовий не загинув, один боєць отримав поранення внаслідок бойових дій на сході України, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньОлександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення в Широкиному", - повідомив він під час брифінгу.

На луганському напрямку ворожа бойова активність спостерігалась у Попаснянському районі, Кримському та Станиці Луганській. Тут бойовики відкривали вогонь у другій половині доби, після 16:00 години. При цьому використовували переважно стрілецьку зброю. У Кримському окупанти провели короткотривалий мінометний обстріл позицій бійців ЗСУ. Всього на луганському напрямку режим "тиші" порушувався пя'ть разів.

На донецькому напрямку обстановка залишається незмінно напруженою. Переважна кількість обстрілів припадає на ділянку фронту Авдіївка – Піски, тут бойовики застосовували міномети. Позиції українських військових під Авдіївкою бойовики сумарно за добу обстрілювали більше семи годин. На горлівському периметрі окупанти епізодично обстрілювали Зайцеве та Верхньоторецьке. У Врехньоторецькому – із застосуванням мінометів. На Світлодарській дузі зафіксована одна ворожа збройна провокація – перед світанком бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських військових у Луганському. Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 27 ворожих обстрілів.

На маріупольському напрямку складною залишається ситуація на приморській ділянці фронту. Після кількох провокацій зі стрілецької зброї, близько першої години дня бойовики перейшли на важке озброєння. З гармат, танків та мінометів окупанти обстрілювали Водяне та Широкине протягом трьох годин. До пізнього вечора тут широко застосовувалися гранатомети різних систем та крупнокаліберні кулемети. В районі Мар'їнки бойовики відкривали вогонь з мінометів та стрілецької зброї двічі – вдень та ввечері. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 40 ворожих обстрілів, зокрема 11 – з важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".