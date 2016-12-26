До конкурсу на посади суддів Верховного суду допустили 650 кандидатів

Переможці конкурсу на 120 вакантних посад касаційних судів у складі Верховного суду стануть відомі в березні.

На посади в оновленому Верховному суді конкурс складає п'ять осіб на місце

До участі в конкурсі на зайняття посад суддів оновленогодопущені 653 кандидата, повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ВККС Сергій Козьяков.

"Конкурс оголошено на 120 вакантних посад. Тобто, по 30 чоловік в кожен касаційний суд", - сказав він на брифінгу в Києві.

За словами Козьякова, всього було подано 846 заявок. "Серед кандидатів, допущених до конкурсу, 31%, або кожен третій кандидат, який не є суддею", - зазначив він, нагадавши, що вперше на посади суддів можуть претендувати люди, які не мають досвіду роботи в судовій системі - адвокати, науковці.

Голова ВККС поінформував, що серед претендентів на посаду судді оновленого Верховного суду 69% - судді, 12,5% - науковці, 11% - адвокати.

Говорячи про гендерний розподіл, Козьяков зазначив, що серед кандидатів - 423 чоловіки і 230 - жінки.

За словами Козьякова, найближчим часом буде проведена спеціальна перевірка кандидатів, після чого комісія вирішить питання про допуск до наступного етапу - кваліфікаційного оцінювання.

Голова ВККС нагадав, що конкурс на зайняття 120 вакантних посад касаційних судів у складі Верховного суду стартував 7 листопада. Переможці конкурсу, як очікується, будуть визначені у березні 2017 року.

Детальніше про судову реформу читайте в матеріалі "Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".