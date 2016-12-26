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До конкурсу на посади суддів Верховного суду допустили 650 кандидатів

26 грудня в 13:50

Переможці конкурсу на 120 вакантних посад касаційних судів у складі Верховного суду стануть відомі в березні.

верховный суд
На посади в оновленому Верховному суді конкурс складає п'ять осіб на місце
До участі в конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидата, повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ВККС Сергій Козьяков.

"Конкурс оголошено на 120 вакантних посад. Тобто, по 30 чоловік в кожен касаційний суд", - сказав він на брифінгу в Києві.

За словами Козьякова, всього було подано 846 заявок. "Серед кандидатів, допущених до конкурсу, 31%, або кожен третій кандидат, який не є суддею", - зазначив він, нагадавши, що вперше на посади суддів можуть претендувати люди, які не мають досвіду роботи в судовій системі - адвокати, науковці.

Голова ВККС поінформував, що серед претендентів на посаду судді оновленого Верховного суду 69% - судді, 12,5% - науковці, 11% - адвокати.

Говорячи про гендерний розподіл, Козьяков зазначив, що серед кандидатів - 423 чоловіки і 230 - жінки.

За словами Козьякова, найближчим часом буде проведена спеціальна перевірка кандидатів, після чого комісія вирішить питання про допуск до наступного етапу - кваліфікаційного оцінювання.

Голова ВККС нагадав, що конкурс на зайняття 120 вакантних посад касаційних судів у складі Верховного суду стартував 7 листопада. Переможці конкурсу, як очікується, будуть визначені у березні 2017 року.

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Детальніше про судову реформу читайте в матеріалі "Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги суд конкурс Верховна
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