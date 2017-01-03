Держкіно заборонило черговий серіал

Серіал заборонений згідно статті 15 закону України "Про кінематографію".

Держкіно заборонило серіал «Людський фактор»

Державне агентство України з питань кіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувати державну реєстрацію телесеріалу "Людський фактор".

"Скасування державної реєстрації та анулювання державного посвідчення відбулося на підставі Статті 15 Закону України "Про кінематографію" (виявлення в документах, поданих суб'єктом кінематографії, недостовірних відомостей)", - йдеться в повідомленні прес-служби Держкіно в Facebook.

Раніше повідомлялось, що Державне агентство України з питань кіно виділить 1,1 мільйон гривень для виробництва документального фільму "Какофонія Донбасу".