Депутати закликали створити штаб з пошуку Гончаренка

Парубій підтримав вимогу керівника фракції БПП і попросив оформити його як звернення від голови Верховної Ради.
"Я хотів би звернутися до керівництва правоохоронних органів про невідкладне створення спеціального штаб з такої кризової ситуації", - заявив Гринів.
У свою чергу, Парубій підтримав дану вимогу.
"Вважаю, що правоохоронні органи повинні негайно вжити всі необхідні заходи, щоб ця ситуація була вирішена. І прошу оформити як звернення від голови Верховної Ради, від парламенту", - сказав він.
Раніше стало відомо, що Олексій Гончаренко був викрадений в Одесі. На поточний момент задіяні всі пошукові групи, йде спецоперація.
DT.UA