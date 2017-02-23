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Депутати закликали створити штаб з пошуку Гончаренка

23 лютого в 14:51

Парубій підтримав вимогу керівника фракції БПП і попросив оформити його як звернення від голови Верховної Ради.

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Гончаренко був викрадений сьогодні в Одесі
dumskaya.net
Голова Верховної Ради Андрій Парубій та керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів закликали правоохоронні органи задіяти всі необхідні заходи в ситуації з викраденням заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка. Зокрема пропонується створити спеціальний штаб.

"Я хотів би звернутися до керівництва правоохоронних органів про невідкладне створення спеціального штаб з такої кризової ситуації", - заявив Гринів.

У свою чергу, Парубій підтримав дану вимогу.

"Вважаю, що правоохоронні органи повинні негайно вжити всі необхідні заходи, щоб ця ситуація була вирішена. І прошу оформити як звернення від голови Верховної Ради, від парламенту", - сказав він.

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Раніше стало відомо, що Олексій Гончаренко був викрадений в Одесі. На поточний момент задіяні всі пошукові групи, йде спецоперація.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги фракція Парубій Рада викрадення
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