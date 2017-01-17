День добровольця в Україні святкуватимуть 14 березня

У березні 2014 року з лав Самооборони Майдану було сформовано Перший добровольчий батальйон Національної гвардії.

Перші добровольчі батальйони були сформовані в березні 2014 року

установила День українського добровольця, який відзначатиметься щорічно 14 березня. Проект постанови №4261 підтримав 231 народний депутат.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, березень 2014 року увійшов в новітню історію України завдяки фактичній анексії Кримського півострову військами Російської федерації. Водночас, на південно-східних територіях України активно проводились проросійські мітинги з закликами від'єднання від України та приєднання до складу Російської федерації, захопленням адміністративних будівель та підняттям російських прапорів.

"У березні 2014 року, усвідомлюючи високий ризик військового вторгнення на територію материкової України та бажаючи захистити незалежність, суверенітет та територіальну цілісність своєї держави, згідно рішення керівництва Самооборони Майдану добровольці із Самооборони Майдану вирушили на військовий полігон для проходження військової підготовки з метою подальшої участі у воєнних діях", - йдеться в записці.

Як наслідок, з лав Самооборони Майдану було сформовано Перший добровольчий батальйон Національної гвардії. 14 березня 2014 року більше п'яти сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон в Нові Петрівці Київської області. "Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що 13 березня 2014 року Рада прийняла закон "Про Національну гвардію України". Згідно із законом, Внутрішні війська МВС були перетворені в Нацгвардію - військове формування з правоохоронними функціями, призначене для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань.