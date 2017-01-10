Циклон з Чорного моря знову принесе в Україну снігопади

На погоду України, крім заходу і сходу, впливатиме циклон, який поступово переміщається з Чорного моря.

Сильний сніг очікується в південних і центральних областях України Київавтодор

У середу, 11 січня, у південній частині мокрий сніг, в Одеській і Миколаївській областях вранці, вдень місцями; у центральних і північних областях невеликий сніг, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-11° морозу, в західній частині 12-17°, в Карпатах 20-25° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних областях від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

У четвер, 12 січня, в Україні синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях помірний мокрий сніг з дощем, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях 9-14° морозу; вдень у більшості областей 0-5° морозу, в Приазов'ї до 3° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві - невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2016 року у Києві становила +9,5°, що на 1,8° перевищує кліматичну норму.

Більшість місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, особливо лютий – аж на 6,2°. Разом з тим прохолодні жовтень і листопад суттєво знизили середньорічну температуру. Найхолодніше було 4 січня – -19,4°. Найтеплішим днем було 17 липня, коли температура у затінку досягала +35,4°.

Загалом у 2016 році у Києві було зафіксовано 33 температурні рекорди, причому найбільше 10 і 7 їх було у лютому й квітні відповідно. Всі вони зафіксовані в сторону перевищення попередніх значень, крім одного – 21 липня, коли значення максимальної температури для цього дня було понижено.

Хоча опадів випало в межах норми – 654 мм, випадали вони дуже нерівномірно. Зокрема, у травні і жовтні їх кількість була майже втричі вищою за норму. Поряд з чим з червня по вересень у Києві спостерігався значний недобір опадів.