Чверть українців задоволені своїм положенням у суспільстві

Чим більше впевненості в завтрашньому дні, тим вище задоволеність положенням у суспільстві.

У Західній Україні більше задоволених становищем у суспільстві, ніж в інших регіонах Ганна Здоренко, DT.UA

На сьогоднішній день задоволені своїм положенням у суспільстві 27%, тоді як не задоволені – 65%, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

Найбільш високий рівень задоволеності положенням у суспільстві у жителів західного регіону (33%), тоді як нижче всього – у жителів східних областей (21%). У Центрі і на Півдні положення в суспільстві задовольняє кожного четвертого респондента (по 26%).

Нагадаємо, що за даними опитування Research & Branding Group, у лютому 2017 року 22% українців впевнені в завтрашньому дні, а 78% цього позбавлені почуття.

Серед тих українців, хто впевнений у завтрашньому дні, кожен другий (51%) задоволений своїм положенням у суспільстві. Серед тих, хто не впевнений у завтрашньому дні, положенням у суспільстві задоволений лише кожен п'ятий (20%).

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1-10 лютого 2016 року серед 1800 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.