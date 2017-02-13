Чубаров прокоментував ситуацію із "захопленням" кримськотатарського батальйону

За словами кримськотатарських активістів, членів громадської організації "Аскер" про підготовку до навчань ЗСУ ніхто не попереджав.

Чубаров розповів свою версію зіткнення військових і кримськотатарських активістів в Чонгарі Рефат Чубаров/Twitter

Голова Меджлісу кримськотатарського народупідтвердив інформацію про інцидент між українськими військовими та членами громадської організації "Аскер" на кордоні з окупованим Кримом і озвучив власну версію того, що сталося.

За його словами, в ніч з 12 на 13 лютого військовослужбовці Збройних Сил України зайняли облаштовану громадською організацією "Аскер" територію, на якій базуються бійці добровольчого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.

"Під час інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації "Аскер", робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації", - написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

На місці інциденту працюють співробітники Національної поліції і Служби безпеки України. Там також знаходяться представник Меджлісу кримскотарского народу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов та координатор акції "Громадянська блокада Криму" Ленур Іслямов.

Як повідомив виданню "Українська правда" координатор акції, військові проводили навчання в безпосередній близькості від місця знаходження "Аскера". При цьому, за словами Іслямова, представників організації про навчання ніхто не попереджав.

"Ніхто "Аскер" не попередив. Вони побачили, що біля них, в безпосередній близькості, люди в балаклавах щось роблять. Виник словесний конфлікт, який закінчився псуванням майна "Аскера"", - розповів Іслямов.

Нагадаємо, раніше кримськотатарське радіо "Куреш" повідомило про захоплення бази добровольчого кримськотатарського батальйону їм. Номана Челебіджіхана, сформованого в 2016 році.

В оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України розповіли про те, що армійський підрозділ в Чонгарі намагалися атакувати представники незаконних збройних угруповань, а інформація про захоплення кримськотатарського батальйону військовими не відповідає дійсності.