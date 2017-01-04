Члени міжнародної організації письменників написали листи на підтримку Сущенко

Віце-президент і представники кількох відділень організації "ПЕН-клуб" висловили свою підтримку українському журналісту, який утримується Москвою.

Затриманого у РФ українського журналіста підтримали колеги з різних країн світу ФСБ

Учасники міжнародного об'єднання письменників "ПЕН-клуб" активно підтримують незаконно затриманого у Москві українського журналіста, повідомила в ефірі "5 каналу" керівник міжнародної редакції видання "Укрінформ" Наталія Костіна.

"Листи прийшли від віце-президента, з австралійського, німецької, датського, шведського відділень. Ми сподіваємося, що його випустять, але йому потрібно витримати все це, це дуже важливо", - зазначила вона.

Також Наталія Костіна попросила українців привітати затриманого українця з днем народження.

"У Романа день народження 8 лютого, ще місяць попереду, я б хотіла, щоб, можливо, ще хтось написав йому листа, тому що Новий рік, як і день народження, відзначати в "Лефортово" дуже важко", - додала журналіст.

Як повідомлялося раніше, 15 грудня, Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенко.

3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.