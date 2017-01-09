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Через снігопади руху транспорту обмежений в чотирьох областях України

9 січня в 10:40

За декілька днів снігопадів співробітники ДСНС надали допомогу 26,4 тис. особам.

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Співробітники ДСНС за п'ять днів звільнили із снігових заметів 1,5 тис. автомобілів
ДСНС України
Через снігопади обмеження руху транспорту залишається в чотирьох областях: Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Одеській, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними держслужби протягом минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг залучено 2 тис. 557 одиниць техніки та 3 тис. 533 чоловік.

Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 470 автомобілів (за добу – 354 автомобілі), в яких перебувало 3 тис. 862 особи (за добу – 984 особи).

Розгорнуто 3 тис. 924 пункти обігріву, в тому числі від ДСНС – 100. Всього надано допомогу – 26 тис. 400 особам.

На 9 січня прогнозується в центральних областях сніг, в східних - сніг з дощем. В західних областях сніг, місцями хуртовини. Температура повітря 7-12 градусів морозу.

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Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.

За матеріалами: DT.UA
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Теги сніг авто ДСНС
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