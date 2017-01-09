Через снігопади руху транспорту обмежений в чотирьох областях України

За декілька днів снігопадів співробітники ДСНС надали допомогу 26,4 тис. особам.

Співробітники ДСНС за п'ять днів звільнили із снігових заметів 1,5 тис. автомобілів ДСНС України

Черезобмеження руху транспорту залишається в чотирьох областях: Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Одеській, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними держслужби протягом минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг залучено 2 тис. 557 одиниць техніки та 3 тис. 533 чоловік.

Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 470 автомобілів (за добу – 354 автомобілі), в яких перебувало 3 тис. 862 особи (за добу – 984 особи).

Розгорнуто 3 тис. 924 пункти обігріву, в тому числі від ДСНС – 100. Всього надано допомогу – 26 тис. 400 особам.

На 9 січня прогнозується в центральних областях сніг, в східних - сніг з дощем. В західних областях сніг, місцями хуртовини. Температура повітря 7-12 градусів морозу.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.