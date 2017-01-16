Будівництво вишки на Чонгарі вступило в завершальну стадію

Незважаючи на погані погодні умови, зведені 108 метрів конструкції зі 150.
На даний час зведено понад 100 метрів 150-ти метрової конструкції.
"Крізь вітер, дощ та мокрий сніг, 108 зі 150 метрів інформаційної вишки на Чонгарі вже пробивають густий туман", - написав на своїй сторінці в Facebook Воробйов.
Нагадаємо, 2 грудня 2016 року на кордоні з окупованим Кримом, в селищі Чонгар Херсонської області, розпочали зведення 150-метрової радіовежі, що дозволяє передавати українське мовлення на анексований півострів.
Влітку 2016 року на горі Карачун під Слов'янськом Донецької області почалися роботи з відновлення фундаменту для телевежі, знищеної під час бойових дій у червні 2014 року. У грудні вишка була повністю готова до експлуатації.DT.UA