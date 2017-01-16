Будівництво вишки на Чонгарі вступило в завершальну стадію

Незважаючи на погані погодні умови, зведені 108 метрів конструкції зі 150.

108 метрів вишки на Чонгарі вже побудовані

Голова районної державної адміністрації Генічеська Олександр Воробйов повідомив про те, що будівництво вишки на Чонгарі, яка буде вестив окупованій Росією Крим, закінчується.

На даний час зведено понад 100 метрів 150-ти метрової конструкції.

"Крізь вітер, дощ та мокрий сніг, 108 зі 150 метрів інформаційної вишки на Чонгарі вже пробивають густий туман", - написав на своїй сторінці в Facebook Воробйов.

Нагадаємо, 2 грудня 2016 року на кордоні з окупованим Кримом, в селищі Чонгар Херсонської області, розпочали зведення 150-метрової радіовежі, що дозволяє передавати українське мовлення на анексований півострів.

Влітку 2016 року на горі Карачун під Слов'янськом Донецької області почалися роботи з відновлення фундаменту для телевежі, знищеної під час бойових дій у червні 2014 року. У грудні вишка була повністю готова до експлуатації.