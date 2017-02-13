Бойовики знову порушили режим перемир'я вздовж всієї лінії розмежування – штаб

Українські військові попередили СЦКК про те, що змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь.

Бойовики продовжують гатити по позиціях українських військових, нехтуючи перемир'ям Максим Авдєєв/meduza.io

Російсько-терористичні війська в зоні АТОта протягом дня продовжують обстріли позицій українських військових вздовж усієї лінії розмежування.

Бойовики ведуть вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, які заборонені Мінськими домовленостями.

"Так, на донецькому та маріупольському напрямках окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 122-міліметрової артилерії, танків, 120- та 82-міліметрових мінометів", - зазначається у повідомленні прес-служби штабу АТО.

Військові також попередили, що в разі продовження обстрілів після 16:30, сили АТО будуть вимушені відкривати адекватний вогонь у відповідь, щоб вберегти особовий склад. Про це вже попередили Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".