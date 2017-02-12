Бойовики за добу 59 разів обстріляли позиції сил АТО

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Двоє українських військових отримали поранення.

Минулої доби бойовики вели вогонь на донецькому та маріупольскому напрямках vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 11 лютого, 59 разів обстріляли позиціїу Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти накрили мінометним вогнем позиції українських військових у Красногорівці та Павлополі. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли по Новотроїцькому, Гнутовому, Павлопілю, Широкиному, Лебединському та Водяному. У Широкиному та Красногорівці вогонь вели ворожі БМП.

На донецькому напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстріляли Кам'янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Зайцевому, Піскам, Авдіївці, Опитному та Троїцькому. У Луганському працював ворожий снайпер.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".