Бойовики за добу 49 раз обстріляли позиції сил АТО

Двоє українських військових отримали поранення, один боєць травмований. Ще один військовий загинув.

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів, мінометів і БМП Facebook/Міністерство оборони України

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 10 січня, 49 раз обстріляли позиції українських військових в Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти обстріляли з мінометів Талаківку та Водяне. З гранатометів різних калібрів – Мар'їнку, Водяне, Талаківку, Гнутово і Широкіно. Зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Широкіно і Новотроїцьке. У Новотроїцькому працював ворожий снайпер, а по Широкіному вела вогонь БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення бойовиків з військовими ЗСУ, напад сепаратистів відбито.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Новозванівку з мінометів і протитанкових ракетних комплексів, Троїцьке – з гранатометів.

На донецькому напрямку окупанти обстрілювали з мінометів різних калібрів позиції українських військових в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського і Зайцевого. Вогонь по Опитному також вела БМП бойовиків.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".