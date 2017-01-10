Бойовики за добу 46 раз обстріляли позиції сил АТО

П'ятеро українських військових отримали поранення.

За минулу добу бойовики 46 раз обстріляли позиції ЗСУ Facebook/Міністерство оборони України

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 9 січня, 46 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики обстріляли Водяне з мінометів калібру 82 мм, а Мар'їнку, Широкіно, Талаківку, Чермалик, Павлопіль і Гнутово – з гранатометів і стрілецької зброї. По Широкіному вела вогонь БМП окупантів.

На донецькому напрямку Зайцево, Авдіївку і Луганське обстріляли з мінометів різних калібрів. Окупанти обстріляли Красногорівку, Авдіївку і Дослідне з гранатометів і великокаліберних кулеметів. По Луганському вела вогонь БМП бойовиків.

На луганському напрямку в районі села Сизе бойовики використовували БМ-21 Град. З мінометів неодноразово обстрілювали Троїцьке, з гранатометів – Станицю Луганську і Новозванівку. Новозванівку також обстрілювали з протитанкових керованих ракетних комплексів, у Троїцькому працював ворожий снайпер.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".