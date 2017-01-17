Бойовики за добу 41 раз обстріляли позиції сил АТО

Один український військовий поранений.
На маріупольському напрямку окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли Павлопіль. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях українських військових у Павлополі, Гнутовому, Мар'їнці, Водяному, Красногорівці і Широкиному.
На луганському напрямку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли урочищі Шарів-Кут, Станицю Луганську і Новозванівку.
На донецькому напрямку окупанти з гранатометів обстріляли позиції бійців ЗСУ в Луганському, Опитному, Авдіївці та Миронівському.
Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.
Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.
Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA