Бойовики відсвяткували 23 лютого "дружньою стріляниною", один з них загинув – розвідка

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Командири окупантів бояться залишатися з ними на передовій вночі, бо можуть бути підстрелені своїми ж підлеглими.

В Донбасі п'яні бойовики влаштували стрілянину, один загинув, іншого поранено Facebook/Gennadiy Dubovoy

Бойовики ОРДЛО "відзначили" чергову річницю радянської армії не лишета вживанням наркотичних засобів, але й стріляниною, повідомляють в прес-службі Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідників, 24 лютого внаслідок "дружнього вогню" вбито лейтенанта Андрія Полсянкіна з так званого "6-го полку" та поранено рядового Іллю Арсеника.

Крім того, окупанти в "святкові дні" масово залишали позиції на передовій та відмовлялися виконувати накази командирів.

"Троє бойовиків мусульманського віросповідання з так званої "7-ї бригади" за постійні відмови виконувати господарські роботи позачергово були направлені на передову", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Офіцери так званого "9-го полку" бояться перебувати зі своїми підлеглими вночі на передовій, оскільки небезпідставно припускають, що їх можуть вбити свої. Сім офіцерів "полку" вже заарештовані за це.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".