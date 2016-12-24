Бойовики тричі намагалися атакувати українські позиції в районі Світлодарської дуги

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населеному пункту.

На донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні позиції українських військових в районі Красного Пахаря та Північного vk/club_donbasskih

Бойовики російсько-терористичних формувань у п'ятницю, 23 грудня, на маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

В штабі відзначили,що на донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні позиції українських військових в районі Красного Пахаря та Північного.

"Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке", - йдеться в повідомленні штабу АТО в Facebook.

В штабі додали, що зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.

На луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 "ГРАД" потрапило Сизе. Зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі – Новозванівку. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Новоолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську.

Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населеному пункту.

Під час зустрічі "Нормандської четвірки" в ніч на 20 жовтня учасники зустрічі в Берліні погодилися з безальтернативністю Мінських домовленостей і домовилися про спільну розробки "дорожньої карти"їх реалізації. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову голови МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщенні збройної місії ОБСЄ у Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму та ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".