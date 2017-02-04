Бойовики обстріляли стару частину Авдіївки

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Снаряд потрапив в п'ятиповерховий будинок.

Бойовики ціляться в багатоповерхівки

Терористи "ДНР" відновили обстріл старої частини міста Авдіївка , заявив начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Авдіївка. Знову обстріл старої частини міста. Бойовики не шкодують нікого, навіть дітей. Снаряд потрапив в п'ятиповерховий житловий будинок №73 по вул. Соборній (колишня Леніна). В квартирі знаходилася мати і п'ятеро дітей у віці від 5 років і старше", - повідомив Аброськін.

Він заявив, що всі жителі, на щастя, залишилися живі. Мешканці викликали на допомогу співробітників поліції.

За його словами, бойовики також почали обстріл селища Сартана.

Всього в п'ятницю, 3 лютого, терористи вчинили 66 обстрілів. Двоє українських військовослужбовців загинули, п'ятеро отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.