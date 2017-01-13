Бойовики обстріляли Новозванівку з артилерії, гранатометів і мінометів

Троє українських військових отримали поранення.

Окупанти застосовували важке озброєння на всіх напрямках Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 12 січня, 78 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти обстріляли позиції українських військових в районі Водяного і Широкиного. Павлопіль, Гнутово, Красногорівку, Мар'їнку, Водяне та Широкине обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї. У Талаківці вогонь вела ворожа БТР. Також у Талаківці та Широкиному працював ворожий снайпер.

На луганському напрямку бойовики з артилерії калібру 152 мм накрили вогнем Калиново-Попасную і Новозванівку. Новозванівку обстрілювали також з артилерії калібру 122 мм. З мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли Золоте, Сентянівку, Новозванівку і Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї – Новозванівку і Новоолександрівку.

На донецькому напрямку з мінометів калібру 120 і 82 мм окупанти обстрілювали Луганське, Троїцьке і Зайцеве. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції бійців ЗСУ в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки і Троїцького. По Луганському вела вогонь ворожа БМП.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".