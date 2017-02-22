Бойовики обстріляли Авдіївку з танків та мінометів

Один український військовий отримав поранення.

Бойовики НВФ Донбасу застосували танки на донецькому напрямку Максим Авдєєв/meduza.io

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 21 лютого, 59 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм і 82 мм обстріляли Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військових у Гнутовому, Талаківці, Водяному, Павлопілі. У Тарамчуку та Широкиному працювали ворожі БМП.

На донецькому напрямку окупанти також застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, з яких відкривали вогонь по Авдіївці, Луганському та Опитному. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Луганське, Зайцеве та Кам'янку. У Кам'янці працював ворожий снайпер, а в Авдіївці – танк.

На луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 82 мм обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ у Станиці Луганській.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".