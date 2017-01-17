Бойовики "ЛНР" дезертують зі своїх підрозділів - розвідка

Реальна кількість дезертирів значно більша.

80 бойовиків "ЛНР" самовільно залишили свої підрозділи ДАН

Близько 80 бойовиків 6 окремому мотострілецькому полку 2 АК терористичної організації "ЛНР" самовільно залишили свої підрозділи, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

"Станом на 17 січня ц.р. у 6 окремому мотострілецькому полку (Кадіївка) 2 АК обліковано до 80 військовослужбовців, які самовільно залишили свої підрозділи", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Водночас в розвідці зазначили, що реальна кількість дезертирів у полку значно більша та наголосили, що з метою приховання даного факту від російського окупаційного командування командиром 6 ОМСП прийнято рішення при звітуванні вказувати дезертирів такими, що перебувають у відпустках або звільнені зі служби.

Раніше в розвідці повідомили, що російським військовим заборонили покидати Донбас.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".