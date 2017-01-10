Бойовики хочуть виміняти екс-мера Слов'янська Штепу

Штепа звинувачується в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, а також у створенні терористичної групи чи організації.

Штепа знаходиться в списках по обміну з боку бойовиків novostimira.net

В опублікованих народним депутатом Надією Савченко списках полонених на обмін, яких запитують представники бойовиків, є колишня мер Слов'янська Неля Штепа.

Штепа знаходиться на 517 позиції в списку. Всього бойовики хочуть виміняти 524 людини.

Раніше Савченко, всупереч проханням СБУ не робити цього, опублікувала списки полонених і зниклих без вести в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукується 494 безвісти зниклих.

Надія Савченко / Facebook

Читайте також: У "ДНР" відмовилися міняти заручників на умовах Савченко

Нагадаємо, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за статтями, по яким проходить Штепа — довічне ув'язнення.