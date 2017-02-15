Бойовики "ДНР" чергують на передовій понаднормово у зв'язку із загостренням в Авдіївці - ІС

З представниками "силових відомств" окупованих територій проводяться заняття з бойової підготовки.

Бойовики Донбасу готуються до "наступу ЗСУ" ДАН

У зв'язку з ескалацією збройного конфлікту під Авдіївкою, командування бойовиків тримає особовий склад НВФ у, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, на території і в місцях дислокації всіх військових підрозділів так званого "1 АК ДНР" значно посилений пропускний режим, а самі підрозділи залишаються в стані "повної бойової готовності".

"Підрозділи поблизу лінії зіткнення переведені на шестидобове чергування на бойових позиціях. Активізовані дії з контролю боєготовності всіх озброєнь і військової техніки", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, штабам та розвідувальним підрозділам бойовиків поставлено завдання щодо актуалізації карт і схем. Окупанти активно поповнюють боєкомплекти.

"З незадіяним на бойових позиціях особовим складом проводяться постійні тренування з бойової підготовки", - зазначає Тимчук.

Підрозділи так званих "МВС", "МДБ" і "військової поліції" Донецька, Горлівки, Єнакієвого, Дебальцевого, Докучаєвська і Новоазовська знаходяться на "казарменому положенні".

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".