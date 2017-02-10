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Бойовики "ДНР" більше години утримували патруль ОБСЄ на "нульовому" блокпосту під Горлівкою

10 лютого в 21:12

Терористи обшукали автомобілі моніторингової місії.

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В ОБСЄ обурені поведінкою терористів
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Бойовики терористичного угруповання "ДНР" більше години утримували патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпосту під Горлівкою Донецької області.

"Патруль СММ ОБСЄ затримують на "нульовому" блокпосту так званої "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо", повідомила прес-служба СММ в мікроблозі в Twitter увечері в п'ятницю, 10 лютого.

В ОБСЄ уточнили, що співробітників місії відпустили, протримавши на блокпосту 70 хвилин. У цей час терористи обшукували автомобілі СММ.


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Раніше спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 3856 випадків порушення режиму припинення вогню в Донбасі.

За словами заступника голови СММ Олександра Хуга, спостерігачі ОБСЄ неодноразово зустрічали на окупованій території людей, які називали себе військовослужбовцями російської армії.

"Наші спостерігачі, включаючи мене, зустрічалися з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів Російської Федерації. Підкреслюю, що саме ці люди стверджували, що вони є частиною цих підрозділів", - зазначив Хуг.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО Донбас Горлівка ОРДЛО ОБСЄ
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