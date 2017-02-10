Бойовики "ДНР" більше години утримували патруль ОБСЄ на "нульовому" блокпосту під Горлівкою

Терористи обшукали автомобілі моніторингової місії.
"Патруль СММ ОБСЄ затримують на "нульовому" блокпосту так званої "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо", повідомила прес-служба СММ в мікроблозі в Twitter увечері в п'ятницю, 10 лютого.
В ОБСЄ уточнили, що співробітників місії відпустили, протримавши на блокпосту 70 хвилин. У цей час терористи обшукували автомобілі СММ.
Озброєнні члени так зв. "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хв. на блокпостах— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 лютого 2017 р.
Раніше спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 3856 випадків порушення режиму припинення вогню в Донбасі.
За словами заступника голови СММ Олександра Хуга, спостерігачі ОБСЄ неодноразово зустрічали на окупованій території людей, які називали себе військовослужбовцями російської армії.
"Наші спостерігачі, включаючи мене, зустрічалися з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів Російської Федерації. Підкреслюю, що саме ці люди стверджували, що вони є частиною цих підрозділів", - зазначив Хуг.DT.UA