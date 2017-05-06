Боротьба з корупцією в Україні не буде успішною без судової реформи - Bloomberg

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Експерт назвав нинішню антикорупційну кампанію в Україні "грою в пінг-понг".

Корумпованість судів і можливість вийти під заставу гальмують боротьбу з хабарництвом в Україні. AndreyPopov / Depositphotos

зіштовхнулися з перешкодами у виконанні свого завдання притягнути нечистих на руку чиновників до відповідальності.

Попри те, що запізнілі арешти на найвищому рівні нарешті почалися, багато справ досі не доходять до судів. А підозрювані часто виходять на свободу під заставу, попри бажання слідчих.

Про це сьогодні пише Bloomberg, нагадуючи, що нещодавно екс-депутат Микола Мартиненко вийшов під зазставу, затягуючи можливий судовий розгляд справи проти нього. Директор НАБУ Артем Ситник сказав виданню, що рішення випустити Мартиненка з-під арешту стало результатом тиску лояльних до нього депутатів. За його словами, політики нехтують вимогами вже другої української революції за останніх 10 років, яка призвела до повалення режиму Віктора Януковича. Києву знадобилося два роки, щоб повернути 1,5 мільярдів доларів в держбюджет з рахунків колишнього президента.

"Це не тест для НАБУ. Це тест для нашої політичної еліти. КОли депутати починають тображати прокурора, суддю, коли вони відкрито тиснуть, мені знається, що наші еліти провалили цей тест", - сказав Ситник.

Видання нагадує, що окрім Мартиненка, судді випустили під заставу голову ЦВК, виконавчого директора НАК "Нафтогаз", а також голове державної фіскальної служби Романа Насірова. За останнього дружина внесла заставу в розмірі 3,7 мільйонів доларів. Всі ці чиновники заперечують корупційні обвинувачення.

Разом з тим, ЄС і США привітали відкриття великих справ за хабарництво. Але вони вказують на важливість створення антикорупційних судів, щоб довести їх до кінця.

"Вчасне створення судів забезпечить повний ланцюг системи кримінального правосуддя, яка матиме за мету побороти корупцію в Україні. Це стане поворотом для успішного продовження антикорупційних реформ", - повідомив представник ЄС Bloomberg.

А поки таких судів немає, на думку програмного директора "Німецького фонду Маршала США" Йорга Форбріга, "гра у пінг-понг" між НАТО і українськими судами продовжиться. Він зауважує, що всі зусилля очистити владу від хабарництва все більш відкрито підриває нереформована судова система України, яка сама погрузла в корупції.

"Якщо самі суди не будуть докорінно реформовані, в ідеалі в ході цього процесу повинна з'явитися окрема гілка для розгляду справ про підкуп, українська боротьба проти корупції не може бути успішною", - переконаний Форбріг.

Президент Венеціанської комісії Джованні Букіккіо заявляв про те, що створення спеціалізованого антикорупційного суду є необхідною умовою подолання корупції та відновлення довіри до судової системи в Україні.

Про необхідність створення антикорупційних судів неодноразово заявляли представники громадянського суспільства, директор НАБУ Артем Ситник, а також дипломати ЄС і США.

У той же час, категоричний проти цієї ініціативи виступили голова Верховного суду України Ярослав Романюков, а також Вища рада правосуддя.

Міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що створення антикорупційного суду буде можливо в 2017 році. Але як раніше писав у своїй статті для DT.UA доктор юридичних наук, професор Микола Хавронюк, сьогодні необхідний для запуску Вищого антикорупційного суду законопроект все ще відсутній, а перспектива його запуску відсувається на 2018 рік. У теж час, на його думку, створення ВАС, передбачене набрав чинності 30 вересня законом "Про судоустрій і статус суддів", найбільш ефективно можна реалізувати через створення розгалуженої системи антикорупційних судів, що включає в себе сам ВАС, вісім судових палат Верховного суду.