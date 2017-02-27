Біля Бахмуту в ДТП потрапив автобус із 53 пасажирами всередині

Внаслідок аварії постраждали семеро осіб, дітей серед пасажирів не було.

Водій автобуса, в якому знаходилися 53 пасажири, не впорався з керуванням ГУ НП в Донецкой области

сталася на трасі "Бахмут – Майорськ" близько 15:00 години у понеділок, 27 лютого, повідомляють в прес-службі Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

За даними поліцейських, рейсовий автобус перевозив з Майорська у Бахмут 53 пасажири. 54-річний водій автобусу "БАЗ" не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

Серйозних травм пасажири не зазнали, проте сім осіб все ж звернулося за медичною допомогою. Дітей серед пасажирів транспортного засобу не було.

Відомості за фактом ДТП внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Попередньо їх кваліфіковано за ч. 1 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

На місці аварії працюють медики та поліцейські.

Нагадаємо, 11 грудня у Львівській області сталася аварія за участю автобуса, в якому їхали туристи з Білорусі. Водій транспортного засобу не впорався із керуванням та злетів в кювет, троє пасажирів отримали легкі травми.

Раніше повідомлялося, що 2 грудня в Ніжинському районі Чернігівської області автомобіль "ЗАЗ" зіткнувся з мікроавтобусом, який перевозив школярів. Троє неповнолітніх та водій мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.