Біля Бахмуту в ДТП потрапив автобус із 53 пасажирами всередині

Внаслідок аварії постраждали семеро осіб, дітей серед пасажирів не було.
За даними поліцейських, рейсовий автобус перевозив з Майорська у Бахмут 53 пасажири. 54-річний водій автобусу "БАЗ" не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.
Серйозних травм пасажири не зазнали, проте сім осіб все ж звернулося за медичною допомогою. Дітей серед пасажирів транспортного засобу не було.
Відомості за фактом ДТП внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Попередньо їх кваліфіковано за ч. 1 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).
На місці аварії працюють медики та поліцейські.
Нагадаємо, 11 грудня у Львівській області сталася аварія за участю автобуса, в якому їхали туристи з Білорусі. Водій транспортного засобу не впорався із керуванням та злетів в кювет, троє пасажирів отримали легкі травми.
Раніше повідомлялося, що 2 грудня в Ніжинському районі Чернігівської області автомобіль "ЗАЗ" зіткнувся з мікроавтобусом, який перевозив школярів. Троє неповнолітніх та водій мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.DT.UA