Більшість українців вважають недостатньою міжнародну допомогу у боротьбі з російською агресією

Задоволені рівнем міжнародної допомоги Україні у війні проти Росії лише 15% респондентів.

Близько 15% українців взагалі не чули про допомогу Заходу president.gov.ua

у боротьбі з російською агресією є недостатньою – таку думку поділяють 53,5% населення, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Суттєвою міжнародну допомогу вважають значно менше – 15% громадян, 14,5% взагалі про неї нічого не чули, а ще для 17% оцінити масштаби та значущість міжнародної допомоги було складно.

Думка про те, що допомога не є достатньою, превалює в усіх регіонах України.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія анексувала Крим через м'якість Барака Обами.