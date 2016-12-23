Більшість українців відчувають себе щасливими

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Попри усі проблеми і негаразди, трохи більше половини жителів України не втрачають оптимізму.

Соціологи виміряли рівень щастя у середньому по Україні. Найменш щасливі люди живуть на сході країни КМИС

У грудні 2016 рокусебе відчували 54% жителів України, 25% почувалися частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або радше не щасливими, свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, порівняно з минулими роками, рівень щастя суттєво не змінився: якщо протягом 2001-2010 років простежувалася тенденція росту, то після 2011 року тих, хто почувається щасливими, дещо поменшало, і після 2012-го частка щасливих стабілізувалася на рівні 57%-60%.

Відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демографічних аспектів, якості життя, соціального середовища тощо.

КМИС

Молоді люди назагал щасливіші, аніж старші, і з підвищенням віку рівень щастя падає. У грудні 2016 року, серед молоді віком 18-29 років щасливими почувалися 74%, серед людей віком 30-39 років – 59%, серед тих, кому 40-49 років щасливими себе назвали 51%, 50-59 років – 48%, 60-69 років – 44%, старше 70 років – 38%. Зв'язок із віком значною мірою обумовлений станом здоров'я – літні люди частіше хворіють, а, як підтверджують дослідження, стан здоров'я має суттєвий вплив на суб'єктивне відчуття благополуччя.

Чим вищий рівень добробуту, тим більше людей почуваються щасливими. Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе назвали 40%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких половина, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) - 68%, серед людей із доходом вище середнього (можуть купувати коштовні речі) – 85%.

Відносно менш щасливими наразі є жителі східних областей: у грудні 2016 року в західних областях щасливими почувалися 59%, у центральних – 50%, у південних областях – 60%, тоді як на Сході країни – 44%. Тобто війна з усіма її наслідками є вагомим чинником, що робить нещасними жителів східних областей України.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 3-12 грудня 2016 року серед 2040 респондентів по всій Україні крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, більшість українців(55%) вважає, що їхнє життя складається більш або менш успішно. Однак майже кожен третій (30%) дотримується протилежної точки зору, а ще 15% вагаються з оцінкою тренда протікання свого життя.