Більше половини українців у минулому році пережили важкий стрес

Найчастіше українці переживали вісім видів стресових ситуацій: важкі хвороби, смерть близьких, втрату віри в людей.

Кожен сьомий українець в минулому році втратив віру в людей Андрій Товстиженко, ZN.UA

Протягом 2016 року пережили якусь стресову ситуацію 58% українців, свідчать дані опитування КМІС.

Порівняно із 2015 роком їх кількість зменшилася на 5 процентних пунктів (у 2015 році було 64%).

Кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації збільшилася на 3 процентних пункти (було 34% у 2015 році, стало 37% - у 2016 році).

Найчастіше у 2016 році українці переживали вісім видів стресових ситуацій:

- втратили віру в людей, зіткнулися з підлістю 14% опитаних ( у 2015 було 9%);

- важку хворобу близьких пережили 13% опитаних, майже так само як і в 2015 році (14%);

- відчували свою безпорадність 13% опитаних, так само як у 2015 році;

- важку хворобу і операцію так само як у 2015 році, пережили 11% опитаних;

- без засобів до існування опинилися більше 9% опитаних (у 2015 році було 6%), хоча втратило роботу, навпаки, менше - 6% опитаних (у 2015 було 9%);

- пережити смерть близьких довелося 9% опитаних, так само як у 2015 році;

- втратили віру у власні сили 8% опитаних (у 2015 році було приблизно стільки ж - 7%).

КМІС провів опитування 3-12 грудня 2016 року серед 2040 респондентів в усіх областях України, окрім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

За даними опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року, щасливими або скоріше щасливими почувалися 54% жителів України, 25% відчували себе частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або швидше нещасливими.