"Беркутівців" Аброськіна і Зінченко не видадуть бойовикам ОРДЛО

Процесуальні механізми для визволення і передачі обвинувачених відсутні.
"Наших підзахисних запитували - вони це відкидають. Це все не більше ніж розмови", - зазначив адвокат Олександр Горошинський.
За словами Горошинского, будь-які процесуальні механізми для звільнення та передачі Аброськіна і Зінченко будь-якій строні на даний час відсутні.
Адвокат обвинувачених назвав фейком оприлюднені народним депутатом України Надією Савченко списки полонених. Згідно з ним, представники "ДНР" відправили запит на видачу їм Павла Аброськіна і Сергія Зінченка.
Нагадаємо, навесні 2014 року "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко і їх командир Дмитро Садовник були затримані і заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він втік.
28 листопада у Святошинському районному суді Києва відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Евромайдана співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Маринченко, Сергієм Тамтурою, Олегом Янишевським, Павлом Аброськиним і Сергієм Зінченком.
Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.
Детальніше про причини та наслідки допиту Віктора Януковича читайте в статті Вікторії Морозової "Дзвінок у минуле" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Українська правда