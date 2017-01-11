"Беркутівців" Аброськіна і Зінченко не видадуть бойовикам ОРДЛО

Процесуальні механізми для визволення і передачі обвинувачених відсутні.

Аброськін и Зінченко не хочуть, аби іх передали "представникам ДНР"

Адвокат екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі 48 активістів Євромайдана,спростував інформацію про те, що його підзахисних можуть передати представникам так званої "ДНР", повідомляє "Українська правда".

"Наших підзахисних запитували - вони це відкидають. Це все не більше ніж розмови", - зазначив адвокат Олександр Горошинський.

За словами Горошинского, будь-які процесуальні механізми для звільнення та передачі Аброськіна і Зінченко будь-якій строні на даний час відсутні.

Адвокат обвинувачених назвав фейком оприлюднені народним депутатом України Надією Савченко списки полонених. Згідно з ним, представники "ДНР" відправили запит на видачу їм Павла Аброськіна і Сергія Зінченка.

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Нагадаємо, навесні 2014 року "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко і їх командир Дмитро Садовник були затримані і заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він втік.

28 листопада у Святошинському районному суді Києва відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Евромайдана співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Маринченко, Сергієм Тамтурою, Олегом Янишевським, Павлом Аброськиним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Детальніше про причини та наслідки допиту Віктора Януковича читайте в статті Вікторії Морозової "Дзвінок у минуле" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".