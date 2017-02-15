Bellingcat ідентифікувала полковника ГРУ, причетного до катастрофи MH17

"ДНР" російському відставникові присвоїли звання "генерал-майора"

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< > У 2014 році в Донецьку Дубинський носив російську форму Фото Bellingcat

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat ідентифікувала члена терористичної організації "ДНР" з позивним "Похмурий". Він брав участь в операції з перекидання до Донецької області російського ЗРК "Бук" , з якого збили малайзійський "Боїнг" MH17.

Ним виявився відставний полковник Головного розвідувального управління Міноборони Росії Сергій Миколайович Дубинський. Раніше СБУ, яка опублікувала влітку 2014 року записи телефонних розмов терористів про транспортування "Бука", ідентифікувала "Похмурого" як Сергія Миколайовича Петровського.

Як випливає з доповіді Bellingcat, у згадках "Похмурого" у повідомленнях і публікаціях про бойовиків "ДНР" Дубинський і Петровський нерідко переплутані.

Проаналізувавши інформацію у відкритих джерелах, журналісти з'ясували, що полковнику Дубинскому серпні 2014 року в "ДНР" присвоїли звання "генерал-майора". Примітно, що на фотографіях, зроблених у грудні 2014 року в Донецьку, Дубинський одягнений у російську військову форму з нашивкою сухопутних військ і генеральськими погонами. Хоча, за даними Міноборони РФ, він пішов у відставку в званні полковника у квітні, перед тим як відправитися у Донбас.

В 2015 році через звинувачення у здирництві "Похмурий" був змушений повернутися до Росії.

Зараз Дубинський проживає в селищі Великий Лог Ростовської області. За російськими мірками, він живе досить розкішно: володіє новим приватним будинком і мотовсюдиходом Can-Am Commander вартістю 15 тисяч доларів, отримує військову пенсію.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року був збитий "Боїнг-777" рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донецькою областю, у зоні бойових дій поряд з селищем Шахтарськ. Літак летів рейсом Амстердам-Куала-Лумпур". Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

28 вересня 2016 року міжнародні слідчі у своєму проміжному звіті першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) підтвердили причетність Росії до знищення MH17.

Детальніше про звіт JIT читайте в статті Володимира Кравченка "МН17: за півкроку до істини. Слідчі встановили російські корені "Бука" на сайті DT.UA.