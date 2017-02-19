Аваков запропонував власний перелік товарів "критичного імпорту" з ОРДЛО

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З окупованих територій можна приймати вагони з вугіллям та продукцією металургійного комплексу, а натомість відправляти шахтне обладнання та реагенти.

Аваков запропонував торгувати з ОРДЛО лише найнеобхіднішим Прес-служба Кабміну України

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про те, що формально питаннябуде вирішено, та запропонував свій перелік товарів так званого "критичного імпорту".

"Цю позицію я повторю на засіданні уряду. Вважаю, що треба ввести обмеження, які чіткого визначать товарообіг так званого "критичного імпорту". Це має бути тільки вугілля, продукти, необхідні для металургійного комплексу, і все. А у зворотний бік ми можемо собі дозволити направляти запчастини для шахтного обладнання, відповідні реагенти для забезпечення роботи", - зазначив Арсен Аваков.

За словами очільника МВС, такий підхід може завдати удару по чиїхось бізнес-інтересах, проте він вважає, що це потрібно робити найближчим часом. Він також нагадав, що відповідно до своєї компетенції СБУ розробляє перелік товарів для товарообігу, який буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів.

"Моя думка, яку я озвучив, більш радикальна. Думаю, що формально питання обміну з цими територіями буде врегульовано. Як свого часу це питання було врегульовано з Кримом", - резюмував Аваков.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".