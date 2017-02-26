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Аваков анонсував швидку ліквідацію пожежної інспекції

26 лютого в 21:20

Про ліквідацію пожежної інспекції у МВС говорять уже півроку.

Аваков ГСЧС
Голова МВС назвав пожежних інспекторів хабарниками і здирниками
Прес-служба МВС
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в черговий раз пообіцяв ліквідувати пожежну інспекцію, вказавши на високий рівень корумпованості цього структурного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення, знищення такого поняття, як пожежна інспекція", – заявив глава МВС в ефірі телеканалу "1+1" увечері в неділю, 26 лютого.

Міністр визнав, що співробітники інспекції займаються переважно вимаганням грошей за успішне проходження перевірок протипожежної безпеки.

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Нагадаємо, у листопады минулого року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про старт реформи ДСНС, яка передбачає ліквідацію пожежної інспекції та реформування системи пожежної охорони. Перед цим голова МВС він неодноразово обіцяв ліквідувати пожежну інспекцію.

Кількість органів управління буде приведено у відповідність з кількістю новоутворених адміністративних районів. Частина пожежних депо та техніки передадуть територіальним громадам для організації власної пожежної охорони. Також у МВС пообіцяли доукомплектувати підрозділу ДСНС районного рівня до нормативної чисельності.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДСНС пожежна інспекція Аваков МВС
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