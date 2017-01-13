Аваков подарував Коломойському штурмову гвинтівку

Автоматичну зброю від глави МВС також отримали Гройсман, Турчинов та Пашинський.
Як повідомляє "Українська правда", що отримала у своє розпорядження список прізвищ з 400 осіб, нагороджених зброєю в 2014-2015 роках, за два роки глава МВС подарував чотири штурмові гвинтівки "Форт-221", 12 – "Форт-224", а також по одній "Форт 226" та "Форт 228".
Наголошується, що 19 лютого 2015 року штурмову гвинтівку "Форт 221" від Авакова отримав олігарх Ігор Коломойський. Гвинтівки "Форт-224" від МВС отримали також прем'єр Володимир Гройсман, екс-прем'єр Арсеній Яценюк і депутат Сергій Пашинський.
Крім цього, автомати "Форт-224" Аваков подарував своїм соратникам по НФ – міністру юстиції Павлу Петренку та депутату Юрію Березі. У свою чергу, секретар РНБО Олександр Турчинов отримав у своє розпорядження пістолет-кулемет "Форт 226"
Своєму раднику Юрію Касьянову Аваков подарував автомат Калашникова (АКМС).
"Якщо додати сюди ще й шість одиниць пістолетів-кулеметів MP5 K A4 німецького концерну Heckler&Koch, що були подаровані Аваковим тому ж Володимиру Гройсману, головному "радикалу" Олегу Ляшку та його однопартійцям Олексію Ленському, Сергію Скуратовському і братам Сергію та Дмитру Рибалкам, то можна буде зібрати цілий елітний спецзагін", – полягає в статті УП.
Раніше повідомлялося, що за період свого перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсен Аваков вручив 2200 одиниць нагородної зброї, значну частину якої отримали не співробітники силових відомств, а цивільні особи, що не мають до МВС ніякого відношення.
Як наголошується в сюжеті проекту "Наші гроші", міністерство щедро роздавало нагородну зброю політикам, депутатам, прокурорам, суддям і навіть телеведучим.DT.UA