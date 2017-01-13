Аваков подарував Коломойському штурмову гвинтівку

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Автоматичну зброю від глави МВС також отримали Гройсман, Турчинов та Пашинський.

Аваков подарував політикам та міністрам десятки одиниць автоматичної зброї Прес-служба Кабміну України

На посаді міністра внутрішніх справ Арсен Аваков подарував 18 одиниць автоматичної зброї виробництва ДП "Форт". Серед одержувачів цієї зброї, що зазвичай використовується бійцями елітних спецпідрозділів, числяться олігарх Ігор Коломойський, прем'єр Володимир Гройсман та скандальний депутат

Як повідомляє "Українська правда", що отримала у своє розпорядження список прізвищ з 400 осіб, нагороджених зброєю в 2014-2015 роках, за два роки глава МВС подарував чотири штурмові гвинтівки "Форт-221", 12 – "Форт-224", а також по одній "Форт 226" та "Форт 228".

Наголошується, що 19 лютого 2015 року штурмову гвинтівку "Форт 221" від Авакова отримав олігарх Ігор Коломойський. Гвинтівки "Форт-224" від МВС отримали також прем'єр Володимир Гройсман, екс-прем'єр Арсеній Яценюк і депутат Сергій Пашинський.

Крім цього, автомати "Форт-224" Аваков подарував своїм соратникам по НФ – міністру юстиції Павлу Петренку та депутату Юрію Березі. У свою чергу, секретар РНБО Олександр Турчинов отримав у своє розпорядження пістолет-кулемет "Форт 226"

Своєму раднику Юрію Касьянову Аваков подарував автомат Калашникова (АКМС).

"Якщо додати сюди ще й шість одиниць пістолетів-кулеметів MP5 K A4 німецького концерну Heckler&Koch, що були подаровані Аваковим тому ж Володимиру Гройсману, головному "радикалу" Олегу Ляшку та його однопартійцям Олексію Ленському, Сергію Скуратовському і братам Сергію та Дмитру Рибалкам, то можна буде зібрати цілий елітний спецзагін", – полягає в статті УП.

Раніше повідомлялося, що за період свого перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсен Аваков вручив 2200 одиниць нагородної зброї, значну частину якої отримали не співробітники силових відомств, а цивільні особи, що не мають до МВС ніякого відношення.

Як наголошується в сюжеті проекту "Наші гроші", міністерство щедро роздавало нагородну зброю політикам, депутатам, прокурорам, суддям і навіть телеведучим.