Атлантичний циклон принесе в Україну мокрий сніг і дощ

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З Центральної Європи на територію України переміститься тепле та вологе повітря атлантичного походження.

У Києві очікується мокрий сніг з дощем kievcity.gov.ua

У суботу, 18 лютого, в Україні, крім південної частини,, повідомляє

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Луганській області 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні країни до 8° тепла.

У Києві - невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

У неділю, 19 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вночі у східних областях та на півночі Лівобережжя невеликий мокрий сніг. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 5° морозу до 1° тепла; вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та у південній частині (крім Запорізької області) 4-10° тепла.

У Києві – без істотних опадів. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.