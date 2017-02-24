Артеменко звернувся до ДПСУ щодо інформації про заборону на виїзд з України

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Депутат дізнався про це з неофіційних джерел. Офіційного підтвердження поки не отримав.

Артеменко чекає офіційної відповіді від ДПСУ про заборону на виїзд з України Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутат Андрій Артеменко післяповідомив, що йому заборонено виїзд з України.

"Так, як мені стало відомо з неофіційних джерел. У зв'язку з цим, я вчора подав офіційний запит до керівництва Держприкордонслужби про заборону мого виїзду за кордон. На жаль, відповіді поки не отримав", - сказав Артеменко, передає УНН.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

наступного дня, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно Артеменека порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що до Верховної Ради України буде внесене подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.