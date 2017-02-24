Артеменко відправився на допит до Генпрокуратури

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За словами депутата, він так і не отримав повістку, і направляється до ГПУ на підставі повідомлення преси.

Сьогодні Артеменко допитають у ГПУ Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутат України, що представив в адміністрації Трампа план по здачі Криму в оренду РФ, відправився на допит до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляє "112 Україна" про це сам Артеменко повідомив у коментарі журналістам.

"Я в Києві, я зараз йду на допит, на підстави повідомлення преси, тому що повістку я так і не отримав. Але, напевно, я отримав повістку на понеділок, на 10 ранку, для того, щоб моя прес-конференція, яка призначена на 11, не відбулася. Я вдячний пресі, що ви стежите за цією справою", – заявив він.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

наступного дня, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно Артеменека порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що до Верховної Ради України буде внесене подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.