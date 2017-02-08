АМКУ оштрафував "Київенерго" на 17,9 мільйонів гривень

Компанія Ахметова зловживала монопольним становищем.

АМКУ звинуватив "Київенерго" у монополізмі Андрій Товстиженко, DT.UA

Антимонопольний комітет встановив, що компанія "Київенерго" порушила законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії, повідомляється на сайті АМКУ.

"Тимчасова адміністративна колегія встановила, що "Київенерго" створювало перешкоди доступу постачальників за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ "ЕК Енолл "і ЗАТ "Карбон" на ринок постачання електроенергії", - повідомляє комітет.

За даними АМКУ, "Київенерго" обмежувало ПНД у виборі ними потенційних споживачів і позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність в Києві, зокрема, шляхом висування необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії.

Антимонопольний комітет визнав такі дії "Київенерго" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електричної енергії власними місцевими локальними електромережами на території Києва.

За вказане порушення на ПАТ "Київенерго" накладено штраф у розмірі 17,958 мільйонів гривень.

ПАТ "Київенерго" - енергетична компанія, яка повністю забезпечує столицю електроенергією та на 75% - тепловою енергією. Контрольний пакет акцій належить олігарху Рінату Ахметову.