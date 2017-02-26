Активісти заблокували напрямок Донецьк-Маріуполь

Учасники відкрили новий редут на маріупольському напрямку.
За інформацією організаторів блокади Донбасу, головним завданням редуту в районі селища Новотроїцьке є блокування контрабанди та контрафакту на лінії Донецьк-Маріуполь.
"Редут отримав назву "Соловейко" і є першим на Маріупольському напрямку", — йдеться в повідомленні.
Головним завданням редуту є блокування контрабанди та контрафакту на лінії Донецьк-Маріуполь. У штабі уточнили, що зараз ведуться роботи з інженерного облаштування місцевості, створюються загони для розвідки і перекриття польових шляхів. Також організатори повідомили, що мережа редутів буде розширюватися.
Раніше штаб блокади ОРДЛО заявив про готовність Гройсмана скасувати дозвіл СБУ на переміщення товарів в Донбасі.DT.UA