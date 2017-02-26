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Активісти заблокували напрямок Донецьк-Маріуполь

26 лютого в 01:11

Учасники відкрили новий редут на маріупольському напрямку.

Блокада ОРДЛО
Блокада розширюється
Штаб блокади ОРДЛО відкрив новий редут в районі селища Новотроїцьке, про це повідомляється на сторінці штабу в Facebook.

За інформацією організаторів блокади Донбасу, головним завданням редуту в районі селища Новотроїцьке є блокування контрабанди та контрафакту на лінії Донецьк-Маріуполь.

"Редут отримав назву "Соловейко" і є першим на Маріупольському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Головним завданням редуту є блокування контрабанди та контрафакту на лінії Донецьк-Маріуполь. У штабі уточнили, що зараз ведуться роботи з інженерного облаштування місцевості, створюються загони для розвідки і перекриття польових шляхів. Також організатори повідомили, що мережа редутів буде розширюватися.

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Раніше штаб блокади ОРДЛО заявив про готовність Гройсмана скасувати дозвіл СБУ на переміщення товарів в Донбасі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги штаб блокада Донецьк Донбас голова органи блокування контрабанда Маріуполь
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